Vaccinée, elle meurt après avoir contracté la grippe

Une Québécoise de 39 ans est décédée après avoir reçu un diagnostic d’influenza. Comment est-ce possible en 2018?

Cynthia Thibaudeau avait seulement 39 ans quand elle a rendu l’âme la semaine dernière.

La mère de deux jeunes garçons avait pourtant reçu le vaccin de la grippe, mais elle a tout de même contracté le virus et les symptômes de toux, fièvre et courbatures ne l’ont pas épargnée. Elle s’est d’ailleurs rendue à l’urgence, mais on l’a retournée chez elle sans soins particuliers.

Deux jours plus tard, elle n’est plus capable de marcher. Elle est transportée en ambulance à l’Hôpital de Gatineau où on constate qu’elle a une hémorragie au niveau des poumons. On la transfère alors à l’Hôpital de Hull où son cœur inquiète les spécialistes qui la transfèrent une fois de plus à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Quelques heures après son arrivée, elle succombera.

Écoutez les explications de nos spécialistes :