«Melbourne a toujours été la course des surprises» - Jacques Villeneuve

La nouvelle saison de Formule 1 s’amorce en fin de semaine avec la tenue du Grand Prix d’Australie. Et, selon Jacques Villeneuve, tout peut arriver.

Bien sûr, il y a quand même quelques prétendants au titre mondial identifiés en ce début de saison 2018. Que l’on pense au champion en titre, le Britannique Lewis Hamilton, sur Mercedes, ainsi qu’à Sebasatian Vettel, sur Ferrari, et le jeune Max Verstappen, avec l’écurie Red Bull.

Mais selon l’ex-champion de F1 et analyste au 98,5 Sports, la course qui sera disputée à Melbourne a un cachet bien particulier.

« Melbourne a toujours été la course des surprises, assure Villeneune. On a souvent vu des jeunes pilotes arriver à Melbourne et faire un exploit, puis, disparaître dans l’anonymat. Chaque année, il y a presque toujours un résultat surprenant qui est difficile à répéter durant la saison. »

Selon l’ex-pilote, en dépit de tous les préparatifs de la saison morte, les bases ne sont pas encore bien établies.

« Il y a un moment d’excitation plus grand que pour d’autres Grand Prix, parce qu’il y a eu des essais d’hiver, mais tout le monde a un doute sur le vrai potentiel. »

Du pain sur la planche

Et selon Villeneuve, les équipes ont encore des tas d'ajustements à faire. Sur cet aspect, les essais libres ne seront pas un luxe.

« C'est très important, parce que les essais hivernaux n'ont pas été bons. Il y a eu de la neige et (les pilotes) n'ont pas beaucoup roulé. Quand je suis arrivé à Melbourne, il y avait un mécanicien de Red Bull qui est arrivé avec trois gros malles de pièces. Certaines équipe sont un peu limite dans le timming. »

