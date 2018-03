Inoffensifs les jeux de bain?

Le petit canard jaune qui trône dans votre salle de bain n'est peut-être pas aussi inoffensif qu'il ne paraît. Une étude réalisée par des chercheurs suisses et américains a établi que les jouets de bain en plastique qui peuvent faire gicler de l'eau contiennent une pléthore de bactéries.

Les chercheurs de l'Université de l'Illinois et de l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau ont comptabilisé et répertorié les bactéries qui prolifèrent à l'intérieur de ces jouets.

Le résultat est inquiétant: dans quatre cas sur cinq, le liquide qui s'échappe de ces animaux marins contient des bactéries potentiellement pathogènes.

Parmi les germes identifiés se trouvent des légionelles et «des bactéries très résistantes de l'espèce Pseudomonas aeruginosa, connues pour causer de nombreuses maladies nosocomiales».