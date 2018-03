Guichet d'accès à un médecin de famille: la FMOQ recommande les démarches personnelles

L'inscription au guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) n’est peut-être pas la façon la plus efficace de se trouver un docteur. D'ailleurs, la FMOQ recommande aux patients orphelins d'entreprendre des démarches personnelles afin de trouver un médecins de famille.

Pour obtenir un médecin de famille via le guichet d’accès créé par le ministre de la Santé Gaétan Barrette, en 2016, le temps d’attente moyen est d’environ 300 jours. Dans certains secteurs de la métropole québécoise, la durée est de plus de 400 jours.

Pourtant, notre journaliste Jessica Leblanc a pu démontrer qu’il est possible de se trouver un médecin de famille en moins de deux heures à Montréal, puis d’avoir un premier rendez-vous en une semaine.



Elle était en attente depuis plus de huit mois au GAMF, quand elle s'est finalement trouvé un médecin de famille après 15 appels dans des cliniques montréalaises.



Questionné quant au temps d’attente associé au GAMF, le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), le Dr Louis Godin, a affirmé ceci : «On sait que des médecins ont vécu des expériences pas très heureuses avec le guichet, a indiqué. Souvent des patients du guichet ne se présentent pas. Si je dis à mon adjointe administrative que je suis prêt à prendre de nouveaux patients et que vous appelez à la clinique pour avoir un médecin de famille, j’ai de bonnes chances que vous vous présentiez à votre rendez-vous.»

«Le guichet d’accès n’est pas la seule porte d’entrée pour avoir un médecin de famille.»

Démarches personnelles

En fait, la FMOQ recommande aux patients orphelins d'entreprendre des démarches personnelles afin de trouver un médecin de famille.

Et justement, certains médecins vont privilégier les personnes qui font leurs propres démarches plutôt que de se tourner vers le guichet d’accès, pour des raisons d'assiduité, notamment. Les gens ne se présenteraient pas toujours à leur rendez-vous...

Par ailleurs, il existe d’autres problématiques avec le guichet d’accès qui sont propres à Montréal et qui irritent certains médecins de famille. Par exemple, le guichet d’accès jumèle les patients avec des médecins qui se trouvent dans un rayon de deux à cinq kilomètres de leur lieu de résidence.

Autre irritant selon certains médecins de famille : les délais d’attente sont trop longs et mal évalués. C’est d’ailleurs l’avis de la Dre Dominique Hotte, qui se consacre exclusivement à la prise en charge de patients comme médecin de famille dans un groupe de médecins de famille de Montréal. Celle-ci a environ 1700 patients à sa charge, dont plusieurs pris par le guichet d’accès. Certes, elle estime que c’est un outil très utile et important. Or, elle déplore un manque de coordination pour évaluer les délais d’attente à Montréal.

Un peu plus de 422 000 Québécois sont inscrits au Guichet en attente d’un médecin de famille.

(Avec la collaboration de notre journaliste Jessica Leblanc)

Qu'est-ce que le guichet d’accès à un médecin de famille ?

Il a pour but de permettre à la population qui souhaite avoir un médecin de famille de s’inscrire sur une liste d’attente et d’être priorisée selon sa condition clinique. Tous les médecins de famille sont invités à contacter le personnel du GAMF afin de manifester leur intérêt à obtenir de nouveaux patients qui habitent sur le territoire où ils pratiquent.

Le GAMF leur attribuera alors le nombre de patients souhaité et s’assurera que les personnes attribuées soient toujours à la recherche d’un médecin de famille et qu’ils aient des coordonnées valides.

Pour s'inscrire auprès d'un médecin de famille par l'entremise du GAMF, on peut consulter le site internet du gouvernement québécois.

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux