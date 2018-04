Bon Jovi entrera au Temple de la renommée du rock and roll

Bon Jovi, The Cars et Nina Simone font partie des six artistes et groupes qui feront leur entrée au Temple de la renommée du rock and roll cette année.

Les rockeurs du New Jersey, la formation de Boston et la légendaire chanteuse seront intronisés samedi soir à Cleveland, où le Temple est situé, aux côtés de Dire Straits, The Moody Blues et Sister Rosetta Tharpe.

Jon Bon Jovi recevra le prestigieux honneur en même temps que ses acolytes actuels, David Bryan et Tico Torres, et des anciens membres du groupe, Richie Sambora et Alec John Such.

La formation sera intronisée par Howard Stern alors que Mme Tharpe, décédée en 1973, et Mme Simone, morte en 2003, seront respectivement présentées par Brittany Howard d'Alabama Shakes et Mary J. Blige.

Les frères Mark et David Knopfler de Dire Straits n'assisteront pas à l'événement, a indiqué John Illsley, le bassiste du groupe britannique.