District 31: une finale qui fait plaisir à plusieurs

Ça a dû crier de joie dans bien des chaumières au Québec, hier soir, quand la deuxième saison de District 31 s’est conclue! Évidemment, si vous ne l’avez pas vue, on vous conseille d’arrêter votre lecture ici puisqu’on fait retentir l’alerte aux spoilers aussi fort que les policiers font sonner leur sirène.

Déjà, dès le début de l’épisode, les téléspectateurs ont eu droit à un autre soulagement : Jean Brière (Jeff Boudreault) n’a pas succombé à ses blessures et est hors de danger. Ce n’était peut-être pas une bien grande surprise, mais une bonne nouvelle pour un personnage auquel le public s’est attaché reste une bonne nouvelle! Et ceux qui croient dur comme fer que Jeff Morin (Luc Picard) n’est pas mort et que c’est plutôt le corps de son frère qui a été retrouvé ont de nouvelles raisons de conserver leur théorie, puisqu’Amélie (Charlotte Legault) pense la même chose.

Mais c’est la scène finale qui aura procuré le plus grand plaisir aux fans. Tandis que tous s’attendaient à un événement hautement dramatique, on a eu droit à un moment plutôt jouissif. Alors que Phaneuf (Emmanuel Auger) était transporté en autobus sécurisé, une voiture est venue l’intercepter et trois hommes cagoulés en sont descendus. Si, au départ, ça avait tout l’air d’une évasion, le criminel a été tout aussi surpris que nous quand la scène s’est plutôt transformée en règlement de compte et qu’il s’est fait abattre. On découvre alors Maxime Vézeau (Vincent Leclerc), Laurent Cloutier (Patrick Labbé) et Daniel Chiasson (Gildor Roy), ce dernier tenant toujours en main le revolver qui a tué le responsable de la mort de Nadine. En voix off pendant le générique, on apprend que, quelques mois après le meurtre, le service de police croit toujours a un acte des Sixers, laissant donc le trio hors de tous soupçons.

La finale est étonnante, certes, mais l’est d’autant plus que la série pourrait très bien se conclure ainsi. Cependant, pour le plus grand plaisir du public, une troisième saison est prévue pour l’automne. Malgré tout, on doute fort que cette absence de cliff hanger ne désintéresse les fans!

Luc Dionne nous offre un sympathique supplément en ligne, alors qu’il discute avec le commandant du district. De quoi se mettre sous la dent d’ici le retour de l’émission!