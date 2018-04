Seal, Jann Arden et Charlotte Gainsbourg attendus au Festival de jazz

MONTRÉAL - Seal, Jann Arden, Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater et Charlotte Gainsbourg donneront quelques-uns des 150 concerts présentés cet été au Festival international de jazz de Montréal (FIJM).

Le festival montréalais dévoilait mardi sa programmation en salles.

La série «Événements spéciaux» proposera plusieurs concerts à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des arts, dont celui, le 28 juin, de Seal, qui a fait une incursion dans le jazz avec son dernier album Standards.

Jann Arden offrira les pièces de son dernier opus, These Are the Days, le lendemain, tandis que l'Orchestre métropolitain présentera les bandes originales emblématiques des films d'animation des studios Dreamworks le 30 juin.

George Thorogood and the Destroyers (1er juillet), Herbie Hancock et Thundercat (2 juillet), Ben Harper et Charlie Musselwhite (3 juillet), Ludovico Einaudi (4 juillet), Bonobo et St Germain (5 juillet) et le spectacle Ian Anderson présente: Jethro Tull (7 juillet) compléteront cette série «Événements spéciaux».

Cécile McLorin Salvant, Ry Cooder, Dee Dee Bridgewater & The Memphis Soulphony, Béla Fleck and the Flecktones, Boz Scaggs, Beyries, Leslie Odom Jr., Jill Barber et Beth Hart seront de leur côté au théâtre Maisonneuve de la Place des arts pendant le festival.

La chanteuse et actrice Charlotte Gainsbourg viendra de son côté présenter son nouvel album, Rest, les 26 et 27 juin au MTelus.

La 39e édition du Festival international de jazz de Montréal aura lieu du 28 juin au 7 juillet.

La programmation extérieure sera dévoilée le 30 mai.