Le gérant de Maroon 5 meurt à l'âge de 40 ans

Jordan Feldstein, le gérant de longue date du groupe Maroon 5, ami d’enfance du chanteur Adam Levine, et frère de l’acteur Jonas Hill, est décédé, vendredi. Il était âgé de 40 ans.

La famille du disparu a publié un communiqué, samedi, expliquant que Jordan Fledstein avait fait un appel d’urgence au 911, vendredi, en raison de souffle court et de problèmes respiratoires.

Il était toutefois en arrêt cardiaque quand les ambulanciers sont arrivés et il est décédé peu après.

Jordan Feldstein avait fondé la firme de gérance Career Artist et il s’occupait des affaires des Maroon 5 depuis le début du groupe, il y a 15 ans. Il s’occupait également d’autres artistes comme Miguel, Rick Springfield, The B-52’s et Elle King.

Il laisse dans le deuil Jonas Hill, sa sœur, ses parents et deux enfants.