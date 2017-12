Une journaliste témoigne du comportement de Charles Dutoit

L’ancien chef de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM) fait l’objet de nombreuses allégations de harcèlement sexuel dans plusieurs contextes et endroits différents.

Natasha Gauthier a été critique de musique et de dance, entre autres à l’Ottawa Citizen, à La Presse et au Hour. Elle a rencontré Charles Dutoit dans le cadre de son travail de journaliste à l’époque où il était directeur de l’OSM.

En 1995, Natasha Gauthier travaillait pour le magazine L’Actualité; elle publie alors un texte sur sa rencontre avec le maestro.

Même si elle n’a jamais déposé de plainte pour des gestes criminels, Natasha Gauthier s’est sentie embarrassée par le comportement de Charles Dutoit.

Au cours de l’entrevue, Dutoit lui a arraché son calepin de notes des mains en insistant que c’était lui qui posait les questions.

«Il m’a posé des questions du genre; vous êtes mariée? Vous avez un copain?, s’est rappelée la journaliste. Il a essayé de me mettre la main sur le genou. Il m’a pris la main, il voulait me tenir la main pendant que je lui parlais. J’avais 24 ans à l’époque.»

Dans le reportage qu’elle a publié dans l’Actualité, Natasha Gauthier a raconté le comportement de Dutoit.

«J’en ai parlé le lendemain avec mon rédacteur en chef et il m’a dit : on entend depuis des années des rumeurs et des histoires au sujet de M. Dutoit sans que personne ne veuille y aller publiquement, a-t-elle raconté.»

Le magazine a alors appuyé la démarche de sa journaliste et publié son expérience désagréable avec Dutoit.

«Personne à l’époque ne m’a accusé d’avoir inventé quoique ce soit, a précisé Natasha Gauthier. Tout le monde était en mesure de croire que c’était tout à fait plausible, que la rencontre se soit passée ainsi. On disait : bof! C’est dommage, mais que voulez-vous, il est comme ça.»

Dans les mois qui ont suivi, plusieurs musiciennes ont remercié la journaliste d’avoir eu le courage de raconter sa rencontre avec leur chef d’orchestre.

«Il y en même une qui m’a dit : merci de l’avoir partagé avec le reste du monde, autrement dit merci d’avoir décrit comment il est à l’arrière-scène, a dit la journaliste.»

Lorsque Charles Dutoit a quitté l’OSM avec fracas en 2002, le climat de travail au sein de l’orchestre était pourri. Il était question de harcèlement psychologique. L’OSM affirme encore aujourd’hui qu’elle n’avait jamais eu vent de harcèlement sexuel de la part de l’ancien chef et invite celles qui en auraient été victimes de venir en informer l’organisme.

«C’était le climat à l’époque, non seulement à l’OSM, mais dans beaucoup d’institutions culturelles, explique Natasha Gauthier. C’est un peu archaïque; les chefs ont une autorité absolue sur les musiciens. Ils décident qui joue et qui ne joue pas.»

«Pour que ça change vraiment il faudra qu’il y ait plus de femmes, cheffes d’orchestre, et plus de femmes dans les directions administratives, estime-t-elle en conclusion.»