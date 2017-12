Céline Dion se réinvente avec la haute couture 

TORONTO - Plusieurs célébrités ont foulé le tapis rouge du Met Gala 2017 plus tôt cette année dans des styles excentriques, mais seule Céline Dion a profité du moment pour dévoiler avec éclat une transformation majeure de son image.

La chanteuse québécoise et vedette internationale s'est manifestée sur la scène de la mode à New York en mai avec de l'assurance et une confiance étonnante. Vêtue d'une robe Atelier Versace, elle s'est déhanchée avec le trio hip-hop Migos et s'est faufilée comme une lionne pour participer à la populaire «cabine photographique» Instagram du magazine Vogue.

Elle a aussi enlevé un soulier à talon haut et a fait semblant de s'en servir pour téléphoner. Tout ce qu'elle faisait rayonnait le dynamisme, avec une teinte d'insouciance, lors d'un événement dont les participants se prennent habituellement beaucoup trop au sérieux.

Peu de temps après, on a commencé à murmurer dans le monde de la mode que 2017 avait été «l'année de Céline», lorsque les photos du Met ont enflammé le web et donné des étourdissements aux journaux à potins.

Le Met Gala a aussi prouvé que la star de 49 ans n'a pas été démolie par 2016, une année qui l'a drainée émotionnellement, son mari et gérant René Angélil, ainsi que son frère Daniel, ayant tous deux été emportés par le cancer en l'espace d'une semaine.

Ces décès ont creusé un vide dans la vie de Céline Dion, mais ils l'ont aussi incitée à foncer, selon la rédactrice en chef de Hello Canada», Alison Eastwood.