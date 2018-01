Un Bye Bye 2017 fort réussi dans l'ensemble

L’équipe du réalisateur Simon-Olivier Fecteau avait mis la barre haute pour le Bye Bye 2016. Un an plus tard, on a eu droit essentiellement à la même équipe pour une revue humoristique encore réussie, selon la majorité des observateurs.

Anne Dorval et Marc Labrèche ont peut-être volé la vedette, il n’en reste pas moins que les autres comédiens impliqués dans la production - Patrice L'Écuyer, Pierre Brassard et Véronique Claveau - ont dans l’ensemble fort bien travaillé.

André Ducharme (script-éditeur), Maxime Caron, Simon-Olivier Fecteau, Rafaëlle Germain et Guillaume Lambert ont travaillé à l’écriture ou à la réalisation du Bye Bye 2017.

Parmi les sujets survolés, les affaires Salvail et Rozon, Mélanie Joly, Donald Trump, District 31, Céline, Dion, l'autouroute 13, les inondations, etc.

Cela dit, la revue annuelle ne fait jamais l'unanimité.

On revient sur donc sur le Bye Bye 2017, ce matin, deux fois plutôt qu'une...