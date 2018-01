Les hommages ont été nombreux sur les médias sociaux de la part des gens du monde politique, artistique et même sportif suite au décès de la chanteuse française, France Gall.

Le président de la République, Emanuel Macron, a souligné qu’elle avait traversé le temps grâce à sa sincérité et sa générosité.

Ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy ont, eux aussi, reconnu l’importance de France Gall dans l’histoire récente de la chanson française.

«C’était une chanteuse lumineuse, a écrit Hollande sur son compte Twitter»

Pour Nicola Sarkozy «les mots et les mélodies de France Gall resteront à jamais dans nos cœurs»

La Fédération française de Rugby (FFR) y est allée d’un hommage teinté de tendresse et d’humour. Faisant référence aux nombreux affrontements entre la France et le Pays de Galles, il est écrit sur le compte twitter de la FFR «Il y a eu beaucoup de France / Galles, mais il n’y avait qu’une seule France Gall.»

Julien Clerc, Lara Fabian, Françoise Hardy, Jane Birkin et de nombreux autres artistes de la chanson française ont aussi exprimé leur tristesse et témoigné de l’affection qu’ils avaient pour l’interprète de Poupée de cire, poupée de son et Résiste.