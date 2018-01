Toutes en noir sur le tapis rouge des Golden Globes

Le tapis rouge des Golden Globes était teint de noir alors qu'une mer d'actrices, d'acteurs et de militants ont voulu démontrer dimanche leur indignation contre le harcèlement sexuel et l'iniquité à Hollywood.

Plusieurs actrices étaient accompagnées par des militantes. Ainsi Michelle Williams est arrivée en compagnie de Tarana Burke, fondatrice du mouvement «Me Too». Ainsi Meryl Streep est entrée au Bervely Hills Hotel avec Ai-jen Poo, qui défend les droits des domestiques. Ainsi Laura Dern avec une militante des droits des travailleurs agricoles, Monica Ramirez.

«Il est encourageant de se retrouver ensemble sur cette mince ligne noire», a lancé Streep.

Ashley Judd, le premier grand nom à parler publiquement de ses démêlées avec le producteur déchu Harvey Weinstein, et Salma Hayek, qui a écrit le mois dernier un article sur les cauchemars que lui a fait vivre le nabab, sont arrivées ensemble.

Le port du noir avait été encouragé par Time's Up, un nouveau regroupement de plusieurs centaines de femmes oeuvrant dans le secteur culturel. On y compte Streep, Williams, Dern, et celle qui devait recevoir le prix honorifique Cecil B. DeMille, Oprah Winfrey. Ces femmes défendent l'idée de parité dans la haute direction des studios et procurent de l'aide juridique pour les victimes d'harcèlement sexuel.

«On ne veut pas être à la mode, c'est une démonstration de solidarité», a déclaré l'actrice Claire Foy, de la série «The Crown».

Presque tout le monde était vêtu de noir. Plusieurs participants portaient une épinglette de Time's Up. «C'est nous», a lancé Chris Sullivan, dont les ongles étaient tachetés de noir.

«Je vous l'accorde, c'est un très petit geste. M'habiller en noir ne changera rien, mais les grands gestes naissent des petits», a déclaré Alfred Molina.

Certaines déclarations ont fait oublier l'habituelle superficialité des tapis rouges. Interviewée par E!, Debra Messing a accusé la chaîne de ne pas verser le même salaire à ses animatrices qu'à ses animateurs.