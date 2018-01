«Mon prochain projet sera un film» - Jean-Marc Vallée

Une soirée forte en émotion

En 2017, il a tourné deux séries télé : Big Little Lies ainsi que Sharp Objects, qui est diffusée en en ce moment. Cette dernière est inspirée du roman de l’auteur américain Gillian Flynn.

«Je suis un peu descendu de mon nuage, a dit en riant Jean-Marc Vallée. Ce fut une soirée forte en émotion. […] On sent beaucoup d’amour, de respect et d’admiration. On se sent privilégiés. Les gens ont tellement bien réagi [à l'endroit de la série]. Ce qui était touchant, c’était de voir les cinq filles (les actrices principales de la minisérie sont Laura Dern, Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Reese Witherspoon et Shailene Woodley) parler d’une seule voix. Sans oublier [le discours au sujet de la liberté de paroles des femmes, notamment] Oprah Winfrey. C’était chargé d’émotion. C’était un moment historique.»

Jean-Marc Vallée a mentionné qu’il ne pourra réaliser le second volet de Big Little Lies, puisqu’il sera très occupé à réaliser d'autres projets jusqu’à l'été.

«Ce n’est pas possible. Je suis booké jusqu’à la fin juin. Et les filles [les actrices de Big Little Lies] n’étaient pas disponibles avant mars. Le timing n’est pas bon. De toute manière, je suis épuisé. J’ai tourné 182 jours en 20 mois. J’ai vraiment besoin d’une pause. Je vais quand même accompagner [les gens de la production]. Je lis des scénarios en ce moment et je vais donner des notes à la réalisatrice.»

Jean-Marc Vallée travaille présentement sur la minisérie Sharp Objects. «Je suis dans une autre zone, qui est plus sombre. […] Ensuite, mon prochain projet c’est un film. Je veux faire quelque chose de simple. Une histoire de deux heures maximum. Entre 35 et 40 jours de tournage…»

D'ici là, toutefois, le réalisateur québécois promet de prendre une pause de quelques mois.