Catherine Deneuve banalise-t-elle les violences sexuelles?

PARIS - Des militantes françaises des droits des femmes ont vertement dénoncé mercredi une lettre signée par l'actrice Catherine Deneuve et d'autres, et qui affirme que les hommes sont injustement ciblés par des allégations d'inconduite sexuelle.

La nouvelle lettre signée par la militante Caroline De Haas et une trentaine d'autres personnes a été mise en ligne par le site franceinfotv.com.

Les auteurs écrivent que la lettre de Mme Deneuve est «un peu le collègue gênant ou l'oncle fatigant qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer».

Ils reprochent à Mme Deneuve et aux autres signataires d'utiliser «leur visibilité médiatique pour banaliser les violences sexuelles»".

Mme Deneuve et une centaine d'autres personnes ont signé mardi, dans les pages du quotidien Le Monde, une lettre dans laquelle elles affirment que la «prise de conscience (légitime) des violences sexuelles exercées sur les femmes» va trop loin, et que cette «fièvre à envoyer les porcs à l'abattoir, loin d'aider les femmes à s'autonomiser, sert en réalité les intérêts des ennemis de la liberté sexuelle, des extrémistes religieux (et) des pires réactionnaires».