Atteint de Parkinson, Neil Diamond quitte la scène (vidéo)

L’auteur-compositeur et interprète Neil Diamond a annoncé sa retraite de la scène, lundi, en raison d’un diagnostic de la maladie de Parkinson.

Sur la recommandation de son médecin, l’artiste américain a décidé d’annuler le troisième segment de sa tournée internationale de ses 50 ans de carrière qui devait le mener en Australie et en Nouvelle-Zélande au mois de mars.

Par voie de communiqué, Diamond a dit qu’il allait continuer d’écrire et d’enregistrer. Il aura 77 ans le 24 janvier et il sera honoré à la cérémonie des Grammy quatre jours plus tard, durant laquelle il recevra un trophée pour couronner l’ensemble de sa carrière.

« Je remercie tous mes loyaux et fidèles admirateurs partout dans le monde, a déclaré Diamond par le biais d’un communiqué. Je serai toujours redevable de votre appui et de vos encouragements. Ce fut un périple tellement, tellement, tellement plaisant, grâce à vous ».