Oscars: cinq nominations pour Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve 

Même si le film «La forme de l'eau» de Guillermo del Toro a volé la vedette avec 13 nominations, le film de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, n'a pas été en reste en dénichant cinq nominations à la prochaine soirée des Oscar.

Si le réalisateur québécois n'a pas obtenu la prestigieuse mention à la réalisation, Blade Runner 2049 sera de la course pour la meilleure direction photo (Roger Deakins), la meilleure direction artistique (Dennis Gassner), les effets spéciaux, le montage sonore et le mixage sonore.

Notons que pour la direction photo, Rachel Morrison («Mudbound») est devenue la première femme à être nommée en 90 ans d'histoire.

13 nominations pour le film de Guillermo del Toro

Nommé 13 fois, «La forme de l'eau» est passée à une seule nomination du record de 14 partagé au fil des ans par les productions «All About Eve», «Titanic» et «La La Land».

Greta Gerwig est de son côté devenue la cinquième femme à être nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation pour son film «Lady Bird» .

Outre La forme de l'eau et Lady Bird, «Get Out», «The Post», «Dunkirk», «Call Me By Your Name» et «Phantom Thread» sont aussi en lice en tant que meilleur film.