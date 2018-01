«Si le film avait coûté 20 millions $, ça serait un immense succès» - Denis Villeneuve

Bon nombre de Québécois ont été déçus mardi matin d’apprendre que Denis Villeneure n’avait pas été retenu en nomination dans la catégorie de meilleure réalisation aux Oscars, pas plus que son film Blade Runner 2049 ne figure dans la catégorie du meilleur film.

La réaction était tout autre pour le principal intéressé.

« Je suis soulagé et très fier de mon équipe, parce que la compétition était féroce, a dit Denis Villeneuve. Ça m’a beaucoup soulagé de voir que l’on a eu cinq nominations ce matin. C’est une des grandes forces du film, l’aspect cinématographique. L’aspect visuel et toute la richesse sonore du film. Je suis très fier que ça ait été reconnu. »

De son propre aveu, le réalisateur espérait obtenir exactement ces 5 nominations.

«La vérité, c’est que j’attendais les 5 nominations, a dit Villeneuve. Je savais où étaient les forces de film. Là, où mes espoirs étaient permis. Je n’avais pas d’attentes au niveau du meilleur film et de la meilleure réalisation. Disons que j’étais un peu plus détendu, ce matin…. »

L’aspect très cérébral du film, un film froid, plus long que la norme (près de 3 heures) ont probablement coûté les nominations dans les catégories de pointe. Sans oublier que la production n’a pas fait ses frais.

« Si mon film avait coûté 20 millions de dollars, ça serait un immense succès présentement, relativise Villeneuve. Le film a coûté cher et les pronostics pour un box-office plus gros étaient attendus. On ne l’a pas eu aux États-Unis.

« Quand j’ai vu ça, je me suis dit que mes chances aux Oscars venaient de fondre comme la neige au soleil. Aux États-Unis, on ne va pas célébrer des films qui n’ont pas rempli les attentes au niveau du box-office, quand c’est des films de ce calibre-là. »

