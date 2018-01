Tournée d'adieu pour Elton John

Elton John a annoncé mercredi qu'après 50 ans de vie artistique, sa prochaine tournée mondiale sera aussi sa dernière.

Le compositeur et interprète britannique, âgé de 70 ans, a expliqué qu'il souhaitait maintenant consacrer plus de temps à sa famille — ses enfants seront âgés de dix et huit ans à la fin de cette tournée, en 2021. Il aimerait alors pouvoir conduire ses enfants aux entraînements de soccer et passer plus de temps avec son mari.

Elton John a annoncé la nouvelle à New York lors d'un événement au cours duquel il s'est assis au piano et a interprété «Tiny Dancer» et «I'm Still Standing» (Toujours debout).

Sa tournée d'adieu, intitulée «Farewell Yellow Brick Road», débutera en septembre, pour une série de 300 spectacles en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Les billets seront mis en vente le 2 février à 10 h.

Son calendrier de tournée prévoit pour l'instant des spectacles au Centre Bell de Montréal le 4 octobre, au Centre Vidéotron de Québec le 29 septembre, à Ottawa le 28 et à Toronto les 25 et 26 septembre.

Elton John a confié mercredi qu'il avait déjà décidé de se retirer en 2015.

«Je ne peux plus, physiquement, supporter tous ces déplacements — et je ne le souhaite plus», a-t-il dit. Il a aussi exclu les spectacles «en résidence», comme il le fait depuis six ans au Colosseum du Caesar's Palace, à Las Vegas. Mais il promet de demeurer actif dans la création jusqu'à la fin de ses jours.