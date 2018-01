Un premier Grammy pour Leonard Cohen à titre posthume

La chanson «You Want It Darker» de Leonard Cohen a reçu un Grammy pour la meilleure performance rock dimanche soir à New York, lors de la 60e cérémonie des Grammy Awards.

La chanson est tirée de son album du même nom.

Le chanteur montréalais, décédé en novembre 2016, n'avait jamais remporté de Grammy pour une chanson ou un album, il avait toutefois obtenu un prix pour l’ensemble de sa carrière en 2010.

Le gala a lieu au Madison Square Garden. C'est la première fois depuis 2003 qu'il se tient ailleurs qu'à Los Angeles.