Xavier Dolan travaille sur un nouveau film

MONTRÉAL - Alors qu'il termine la postproduction de son premier film en anglais, «The Death and Life of John F. Donovan», Xavier Dolan songe déjà à son prochain projet, qui sera tourné au Québec, en français, avec des acteurs québécois, dont Anne Dorval.

Le jeune réalisateur espère pouvoir offrir «Matt & Max» en 2019, a-t-il révélé au Hollywood Reporter. Le long métrage sera axé «sur des amis à la fin de la vingtaine».

Xavier Dolan interprétera lui-même le rôle de Max, et il espère confier le rôle de sa mère à Anne Dorval. Aux admirateurs qui s'emballaient sur Twitter à l'idée de revoir le duo de «J'ai tué ma mère», le cinéaste a toutefois précisé, mardi matin, que l'actrice ne tiendrait qu'un rôle secondaire et que le groupe d'amis serait au coeur de l'histoire.

Une partie du scénario de «Matt & Max» a été écrit pendant le tournage de «Boy Erased» à Atlanta, en septembre dernier. Xavier Dolan tient un rôle dans le long métrage de Joel Edgerton mettant en vedette Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe.

En entrevue avec la publication américaine, le Québécois explique qu'il a beaucoup écrit sur les jeunes et les adolescents, mais qu'il a récemment eu le désir de parler d'homosexualité d'un point de vue adulte, et non «post-adolescent». Il dit vouloir parler de sa génération, de ses amis et de l'amitié, écrire au sujet «de deux meilleurs amis qui tombent amoureux et qui n'avaient jamais réalisé pouvoir avoir une préférence pour les hommes».

Le «Hollywood Reporter» précise que Xavier Dolan espère tourner le film à l'automne et qu'il le décrit comme «une combinaison de "Tom à la ferme" sur le plan de l'esthétique et de "Mommy" sur le plan de l'énergie et de l'esprit».

Quant à «The Death and Life of John F. Donovan», qui met en vedette Kit Harrington, Jacob Tremblay, Natalie Portman, Susan Sarandon, Kathy Bates et Jessica Chastain, sa sortie est attendue plus tard cette année.