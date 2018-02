Allégations d'agression: Woody Allen défendu

Le distributeur français des films de Woody Allen a pris la défense du cinéaste américain relativement aux allégations d'agressions sexuelles lancées contre lui, affirmant qu'il avait été injustement emporté dans le raz-de-marée provoqué par le mouvement #Moiaussi.

Dans une lettre publiée par l'hebdomadaire «Le Point», le patron de Mars Films, Stéphane Célérier, rejette les allégations récemment réitérées par la fille adoptive de M. Allen, Dylan Farrow, qui soutient que le réalisateur l'a agressée sexuellement dans un grenier en 1992 lorsqu'elle était âgée de 7 ans.

M. Célérier décrit l'affaire comme étant une sombre histoire de famille prise dans l'onde de choc engendrée par le mouvement #Moiaussi ainsi que les accusations de viol et de harcèlement sexuel contre le producteur hollywoodien Harvey Weinstein.

Le distributeur a affirmé qu'il s'agissait d'un «opportunisme sans vergogne» et que les allégations «bafouaient la dignité des véritables victimes».

La défense de Woody Allen par Stéphane Célérier est le plus récent exemple d'une position de plus en plus répandue en France, surtout dans l'industrie cinématographique, selon laquelle la campagne contre les abus à Hollywood est allée trop loin.

En janvier, Dylan Farrow avait donné sa première entrevue télévisée à «CBS This Morning» concernant l'agression sexuelle que lui aurait fait subir le cinéaste aujourd'hui âgé de 82 ans.

M. Allen a toujours nié les allégations pour lesquelles il a fait l'objet d'une enquête n'ayant mené à aucune accusation.

Depuis l'affaire Weinstein, la France a fait plusieurs faux pas dans ses tentatives pour gérer le problème de la violence et du harcèlement sexuels contre les femmes.

Le mois dernier, l'actrice Catherine Deneuve avait causé un tollé du côté des féministes en cosignant une lettre accusant le flot d'allégations suscité par le scandale Weinstein de relever du «puritanisme».

En novembre 2017, la Cinémathèque française était allée de l'avant avec une rétrospective de l'oeuvre de Roman Polanski en dépit de l'opposition de plusieurs groupes féministes au projet, soutenant que son rôle n'était pas de faire la morale.

Le cinéaste né en Pologne avait plaidé coupable dans les années 1970 d'avoir eu une relation sexuelle aux États-Unis avec une fille de 13 ans après lui avoir fait boire du champagne et prendre des Quaaludes.

M. Polanski, qui vit en France, et Woody Allen demeurent des cinéastes très appréciés par le public français.

L'an passé, Roman Polanski avait été invité à présider la cérémonie des César, mais avait ensuite renoncé à accepter l'honneur en raison de la polémique causée par l'invitation.