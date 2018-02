Trop de vrais policiers dans District 31 ou Unité 9?

Des comédiens professionnels se plaignent de voir de plus en plus de vrais policiers jouer ce type de rôle dans des tournages comme ceux de District 31 et Unité 9.

Le Bureau d'enquête de Québecor a recueilli les griefs de huit membres de l'Union des artistes et de son pendant anglophone, l'ACTRA, qui jugent se faire voler leur travail.

Uniquement à la Ville de Montréal, 34 policiers se sont déclarés acteurs en 2017. Le double emploi est autorisé chez les policiers syndiqués.

L'agence Police Action dit disposer d'une banque de plus de 200 policiers pour des productions qui veulent des scènes d'action crédibles.