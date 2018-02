Xavier Dolan «efface» Jessica Chastain de son prochain film

MONTRÉAL - Xavier Dolan a pris la décision de couper le personnage de l'actrice Jessica Chastain de son prochain film, «The Death and Life of John F. Donovan».

Le cinéaste québécois s'est tourné vers Instagram, dimanche soir, pour expliquer qu'il avait dû retravailler le montage de son premier film en langue anglaise, qui durait plus de quatre heures.

Il explique qu'«après mûre réflexion», il a réalisé que le personnage de Jessica Chastain devait être supprimé du film.

La réaction de Jessica Chastain

Il ajoute que la décision fut «extrêmement difficile» à prendre et qu'elle n'avait rien à voir avec la performance de l'actrice.

Xavier Dolan affirme qu'il travaille au montage du film depuis le mois de mai et que la vilaine jouée par Jessica Chastain «s'insérait laborieusement dans le reste de l'histoire».

Cette dernière lui a répondu, également sur Instagram, de ne pas trop s'en faire avec sa décision: «Xavier, Je suis toujours impressionnée par ton véritable engagement à raconter une histoire. Pour être un artiste à chaque moment, tu vas au-delà des idées et des attentes. Je t'aime beaucoup et j'attends avec impatience nos futures collaborations dans la vie et l'art.»