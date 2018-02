Un des compositeurs attitrés de Denis Villeneuve meurt à l'âge de 48 ans

Le compositeur islandais Johann Johannsson, qui a écrit la musique de plusieurs films de Denis Villeneuve, dont Sicario et Arrival est décédé vendredi à l'âge de 48 ans, a indiqué son impresario, Tim Husom.

Le natif de Reykavik avait d'ailleurs reçu une nomination aux Oscar pour la bande-originale de Sicario. Sa collaboration au film Arrival lui avait valu aussi des nominations aux Grammy, au BAFTA et au Golden Globe.

M. Johansson a aussi composé la musique du film Prisoner, un autre long-métrage du réalisateur québécois.

Le compositeur avait remporté un Golden Globe pour la musique du film The Theory of Everything, film pour lequel il avait été aussi candidat pour un Grammy et un Oscar. Le film racontait la vie du physicien Stephen Hawking.

Sans compter les bandes-originales de film, il avait aussi enregistré huit albums, dont le dernier Orphée est paru chez Deutsche Grammaphon en 2016.