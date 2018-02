Allégations de harcèlement psychologique: Gilbert Sicotte est congédié

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec met fin au contrat de travail de Gilbert Sicotte comme professeur.

L'organisation a indiqué mardi que la décision avait été prise «à la lumière des conclusions d'une enquête indépendante menée à la suite d'allégations de harcèlement psychologique dévoilées en novembre dernier».

La direction du Conservatoire a soutenu être rapidement intervenue auprès du professeur visé dès qu'elle a été «saisie de la nature de la situation», et avoir amorcé des démarches pour la tenue d'une «enquête objective approfondie».

À l'automne, Gilbert Sicotte avait été relevé temporairement de ses fonctions, le temps de faire le point sur le sujet.

L'agence artistique qui représente le populaire acteur a indiqué mardi après-midi que M. Sicotte n'accordait pas d'entrevue pour le moment.

Radio-Canada affirmait en novembre avoir interrogé une vingtaine d'anciens élèves de M. Sicotte disant avoir été victimes ou témoins de harcèlement psychologique, d'abus de pouvoir et de violence verbale depuis que l'acteur a commencé à donner des cours au conservatoire, il y a 25 ans.

«Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a le souci d'offrir un climat d'apprentissage et de travail sain. Nous avons de nombreux mécanismes internes en place pour que les élèves et les employés puissent faire entendre leur voix; il est primordial pour nous d'être à leur écoute», a souligné par communiqué Marc Lalonde, directeur général du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec.