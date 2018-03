Présentation de la 90e cérémonie des Oscar ce dimanche

La 90e cérémonie des Oscar aura lieu dimanche. Parions que les divers scandales sexuels, dont celui à propos du producteur Harvey Weinstein, marqueront probablement plusieurs moments du gala.

Dans la catégorie du meilleur film, d’excellentes productions se font la lutte pour le prestigieux prix: The Shape of Water, de Guillermo Del Toro, Lady Bird de Greta Gerwig, Dunkirk, de Christopher Nolan, le film d'horreur Get Out, de Jordan Peele, The Post, de Steven Spielberg, Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh, Darkest Hour, de Joe Wright et Call Me by Your Name, de l'Italien Luca Guadagnino.

Dans la catégorie meilleure actrice dans un rôle principal, on retrouve Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Saoirse Ronan (Lady Bird), Meryl Streep (The Post), Sally Hawkins (The Shape of Water) et Margot Robbie (I, Tonya).

Meilleur acteur: Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name, Daniel Day-Lewis dans Phantom Thread, Gary Oldman dans Darkest Hour, Daniel Kallya dans Get Out, puis Danzel Washington dans Roman J. Israle, Esq.

Tant dans les catégories féminine et masculine, n’oublions pas l'Oscar du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle.

Quant à Blade Runner 2049, en nomination dans des catégories mettant à profit l’aspect technique des productions, le film de science-fiction réalisé par le Québécois Denis Villeneuve se verra possiblement mis à l’honneur pour le travail du directeur photo Roger Deakins.