Cérémonie des Oscars: Jimmy Kimmel écorche Harvey Weinstein

Après des mois de scandales dans le domaine du cinéma, l’animateur de la 90e cérémonie des Oscars, Jimmy Kimmel, s’est fait rassembleur et positif lors de son monologue d’ouverture.

Même si le populaire animateur n’a pas été aussi mordant que d’habitude envers les stars assises devant lui sur le parterre, il a tout de même abordé quelques sujets délicats lors de son numéro d’ouverture de cette prestigieuse soirée de gala.

Il a évidemment fait mention du puissant producteur déchu Harvey Weinstein, accusé d’harcèlement et d’agressions sexuelles qui a été expulsé de l'Académie. Il a dit que le mouvement #MeeToo et #Time'sUp allait faire en sorte que «les choses changent pour le mieux».

Il a rendu hommage à la légendaire statuette Oscar qui est l’homme le plus en vue de Hollywood.

«C’est le meilleur homme à Hollywood, il garde ses mains bien en vue. Il ne dit pas d’obscénités et on ne voit pas son pénis. On a besoin de plus d’hommes comme ça à Hollywood.

«Le monde nous observe. Nous devons montrer l'exemple. Et la vérité, si nous sommes en mesure d'avoir du succès à Hollywood, si nous pouvons enrayer le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, les femmes pourront seulement se faire harceler partout ailleurs où elles vont.»

Kimmel a dit que la soirée avait pour but de mettre en lumière les excellents films mis en nomination.

«Notre mission est de mettre en lumière un groupe de films exceptionnels et inspirants, qui ont tous et chacun été ‘’anéantis’’ par le film Black Panther ce week-end (au guichet).»