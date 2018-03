Le film de Denis Villeneuve remporte 2 Oscars

Le film Blade Runner 2049 du cinéaste québécois Denis Villeneuve a remporté deux Oscars, soit celui des meilleurs effets visuels et de la meilleure direction photo.

Les artisans d'un studio montréalais qui a réalisé les effets spéciaux du film Blade Runner 2049 ont été récompensés, dimanche soir, lors de la 90e cérémonie des Oscars, à Hollywood.

Dans la catégorie de la meilleure direction photo, Roger A. Deakins a remporté son premier Oscar en 14 nominations.

Le Montréalais Denis Villeneuve, qui a réalisé le film, n'apparaît toutefois pas dans la catégorie de la meilleure réalisation.

L'an dernier, il était en lice pour ce prix pour son film Arrival (L'Arrivée).

Voici la liste complète des films primés:

Meilleur acteur dans un second rôle

Sam Rockwell, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d'Ebbing, Missouri)

Meilleurs maquillage et coiffure

Darkest Hour

Meilleurs costumes

Phantom Thread

Meilleur long métrage documentaire

Icarus

Meilleur montage sonore

Dunkirk (Dunkerque)

Meilleur mixage sonore

Dunkirk

Meilleure direction artistique

The Shape of Water

Meilleur film en langue étrangère

Une femme fantastique (Chili)

Meilleure actrice dans un second rôle

Allison Janney, I, Tonya (Moi, Tonya)

Meilleur film d'animation

Coco

Meilleurs effets visuels

Blade Runner 2049

Meilleur montage

Dunkirk

Meilleur court métrage documentaire

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Meilleur court métrage

The Silent Child

Meilleur scénario adapté

Call Me By Your Name

Meilleur scénario original

Get Out

Meilleure direction photo

Blade Runner 2049

Meilleur réalisateur

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Meilleur acteur

Gary Oldman, Darkest Hour

Meilleure actrice

Frances McDormand, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur film

The Shape of Water (La forme de l'eau)