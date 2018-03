The Shape of Water, meilleur film aux Oscars

Le film The Shape of Water, du réalisateur mexicain Gillermo del Toro, a remporté les plus grands honneurs lors de la 90e cérémonie des Oscars, dimanche soir à Hollywood.

Il a été sacré meilleur film aux Oscars.

Voici la liste complète des gagnants:

Meilleur acteur dans un rôle de soutien

Sam Rockwell, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur maquillage et coiffure

Darkest Hour

Meilleurs costumes

Phantom Thread

Meilleur long métrage documentaire

Icarus

Meilleur montage sonore

Dunkirk

Meilleur mixage sonore

Dunkirk

Meilleure direction artistique

The Shape of Water

Meilleur film en langue étrangère

Une femme fantastique (Chili)

Meilleure actrice dans un rôle de soutien

Allison Janney, I, Tonya (Moi, Tonya)

Meilleur film d'animation

Coco

Meilleur court métrage d'animation

Dear Basketball

Meilleurs effets visuels

Blade Runner 2049

Meilleur montage

Dunkirk

Meilleur court métrage documentaire

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Meilleur court métrage

The Silent Child

Meilleur scénario adapté

Call Me By Your Name

Meilleur scénario original

Get Out

Meilleure direction photo

Blade Runner 2049

Meilleur réalisateur

Guillermo del Toro, The Shape of Water

Meilleur acteur

Gary Oldman, Darkest Hour

Meilleure actrice

Frances McDormand, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri

Meilleur film

The Shape of Water (La forme de l'eau)