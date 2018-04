Lance Stroll dernier aux essais au GP de Chine

SHANGHAI - Le champion en titre de Formule 1, Lewis Hamilton, fut le plus rapide lors des deux séances d'essais libres, vendredi, au Grand Prix de Chine.

Le Québécois Lance Stroll a pris le 20e et dernier rang lors des deux séances, à plus de trois secondes du Britannique (1:37,277 et 1:37,147). Son coéquipier chez Williams, Sergey Sirotkin, a fait un peu mieux en terminant 15e et 16e.

«J'ai commis une erreur dans le virage numéro sept quand nous avons tenté un tour rapide et je n'ai pas pu enregistrer de temps, a indiqué Stroll, qui a admis qu'il sera difficile de franchir le premier segment des qualifications. Sinon, nous avons fait de la simulation de course.

Tirer le maximum de la voiture

«Jusqu'à ce moment-là, la voiture semblait correcte, mais pas géniale. (...) J'essaie de tirer le maximum de ce que nous avons. Si je peux faire ça, je serai satisfait.»

Hamilton a triomphé à cinq reprises en Chine — dont l'an dernier — et il tentera de signer sa première victoire de la saison dimanche. Le pilote Ferrari Sebastian Vettel a gagné les deux premières courses en Australie et au Bahreïn.

Il a d'abord signé un temps d'une minute et 33,999 secondes sur le circuit de 5,451 km. Lors de la deuxième séance, il a été encore un peu plus rapide, avec un temps d'une minute 33,482.