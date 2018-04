Ken Hitchcock prend sa retraite

L'entraîneur-chef des Stars de Dallas, Ken Hitchcock, a annoncé vendredi qu'il tirait un trait sur sa carrière de 22 ans dans la Ligue nationale de hockey.

Embauché pour la deuxième fois par les Stars en avril dernier, il a complété la campagne 2017-18 avec une fiche de 42-32-8. Les Stars ont été exclus des séries.

À ses huit saisons à la tête des Stars, il a compilé une fiche de 319-186-60-20 en 585 rencontres de saison régulière. Il occupe le premier rang de l'histoire des Stars pour les matchs dirigés, les victoires et le taux d'efficacité, à ,614.

Hitchcock a également une fiche de 47-33 en matchs éliminatoires. Il a mené les Stars aux séries en cinq occasions, dont deux fois en finale. Il a d'ailleurs remporté la Coupe Stanley en 1999.

L'homme de 66 ans conclut sa carrière avec une fiche de 823-506-88-119 en 1536 rencontres avec les Stars, les Flyers de Philadelphie, les Blue Jackets de Columbus et les Blues de St. Louis. Il vient au troisième rang de tous les temps pour les victoires chez les entraîneurs et au quatrième rang pour les matchs dirigés. Il a également remporté 86 de ses 168 matchs éliminatoires.

Hitchcock a mené ses clubs à huit titres de section et deux trophées des Présidents consécutifs, en 1997-98 et 1998-99. Il a aussi gagné le trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur par excellence du circuit, en 2011-12.

Il a aussi fait sa marque sur la scène internationale, avec Équipe Canada. C'est lui qui a dirigé l'équipe au Championnat du monde 2008, où le Canada a remporté la médaille d'argent, en plus d'agir comme entraîneur adjoint lors des tournois de 2002, 2004, 2006, 2010 et 2014. Il a aussi aidé le Canada à remporter les médailles d'or olympiques des Jeux de 2002, 2010 et 2014.