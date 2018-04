Commotions cérébrales: la NFL veut une enquête sur les requêtes

NEW YORK — La NFL a accusé certains avocats représentants des joueurs de fraude dans le dossier des compensations pour les commotions cérébrales et a demandé une enquête.

Des avocats des plaignants ont affirmé que la ligue n'était pas suffisamment rapide dans la remise des compensations pouvant aller jusqu'à un total d'un milliard $ US, alors qu'ils croient que le processus d'évaluation est trop lent. Un total de 227 millions $ a été remis jusqu'ici.

Vendredi, la NFL a déposé une motion devant la cour de district de l'Est de la Pennsylvanie dans laquelle elle accuse des avocats, des médecins et d'anciens joueurs de fraude. La NFL cite dans le document une étude indépendante qui recommande de refuser plus de 400 demandes en raison de fraude.

L'avocat de la ligue, Brad Karp, a affirmé que «nous voulons nous assurer que les joueurs et les familles reçoivent les compensations qu'ils méritent. Des cas de fraude menacent l'intégrité de l'entente et le paiement de demandes légitimes».

Karp a ajouté que l'embauche d'un enquêteur spécial était «fortement recommandée» dans l'entente et aiderait à identifier les demandes frauduleuses.