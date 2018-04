L'Impact visite les Red Bulls samedi après-midi

Nacho Piatti de retour

Le Joueur désigné argentin Nacho Piatti est de nouveau à la disponibilité de Garde après qu'une légère blessure au muscle quadriceps l'ait tenu à l'écart du match contre le New England Revolution. Contre les Red Bulls, en carrière, le numéro 10 du Bleu-blanc-noir a marqué deux buts et a ajouté deux passes décisives en sept matchs.

« Je suis content de m'être entraîné, a dit Piatti. La dernière semaine, j'ai senti quelque chose dans mon quadriceps. Je suis content d'être de retour. On a un gros match samedi, on veut améliorer les choses qu'on n'a pas bien faites samedi dernier. On a travaillé sur les erreurs qu'on a commises à New England. On sait que c'est difficile d'affronter les Red Bulls à leur domicile, mais on va là-bas avec l'intention de ramener des points à la maison. »

Si l’Impact gagne beaucoup au retour de Nacho Piatti, elle devra par contre se passer d’un gros morceau. Le milieu de terrain Saphir Taïder demeurera sur le banc, lui a écopé d’un carton rouge lors du plus récent affrontement de la formation contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Taïder est suspendu pour un match pour faute involontaire : son crampon droit s’est écrasé sur le tibia de Luis Caicedo.

Les Red Bulls sans victoire en trois matchs

L'équipe de Jesse Marsch est sur une séquence difficile : l'élimination en demi-finale de Ligue des champions a été précédée d'une défaite crève-cœur de 4-3 contre l'Orlando City SC, le 31 mars. Les New-Yorkais ont amassé six points en MLS en 2018, le même total que l'Impact jusqu'ici.

Prochains matchs

L'Impact de Montréal retrouvera le Stade Saputo, le samedi 21 avril à 13h, lors de la première venue dans la métropole de l'équipe d'expansion du Los Angeles FC. Ensuite, le Bleu-blanc-noir visitera l'Atlanta United FC au Mercedes-Benz Stadium, le samedi 28 avril.