Les Flyers battent les Penguins 5-1

PITTSBURGH - Sean Couturier a marqué un but et récolté deux mentions d'aide, Brian Elliott a effectué 34 arrêts et les Flyers de Philadelphie ont riposté en infligeant un cinglant revers de 5-1 aux Penguins de Pittsburgh, vendredi soir, pour créer l'égalité 1-1 dans cette série de premier tour dans l'Association Est.

Shane Gostisbehere, Travis Konecny, Andrew McDonald et Nolan Patrick ont aussi fait vibrer les cordages pour les Flyers. Ils ont donc rebondi après une défaite de 7-1 en lever de rideau de la série, infligeant du même coup un revers aux Penguins pour la première fois de la saison.

Patric Hornqvist a inscrit le seul filet des Penguins alors qu'il restait un peu plus de cinq minutes à écouler au match pour éviter le jeu blanc, mais les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont paru très effacés pendant cette rencontre après une performance étincelante au cours du match no 1.

La séquence de Matt Murray sans allouer de but, qui a débuté en finale de la Coupe Stanley l'an dernier, s'est arrêtée à 226:49, lorsque Gostisbehere l'a déjoué en avantage numérique en fin de première période. Murray a fini avec 16 arrêts, et n'a subi qu'une troisième défaite en 17 matchs éliminatoires à domicile en carrière.

Le troisième match de la série aura lieu ce dimanche à Philadelphie.