Jeux du Commonwealth: Erica Wiebe portera le drapeau du Canada 

GOLD COAST, Australie — Lorsqu'elle a reçu un appel, la lutteuse canadienne Erica Wiebe croyait qu'elle était dans de beaux draps.

Le directeur de Lutte Canada lui demandait de se présenter immédiatement aux bureaux canadiens dans le Village des athlètes. «Nous avons tourné le coin et j'ai vu Claire Carver-Dias, la chef de mission d'Équipe Canada, et son assistant Benoit Huot. Je me suis dit que ça ne devait pas être si pire comme annonce», a laissé savoir Wiebe en riant.

L'annonce en question allait faire de Wiebe, de Stittsville en Ontario, la porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux du Commonwealth, dimanche. Wiebe a notamment défendu avec succès son titre chez les 76 kilogrammes. «Je suis tellement fière de faire partie d'Équipe Canada et de lutter pour l'équipe, a-t-elle affirmé. De mener cette délégation lors des cérémonies de clôture, c'est surréel.»

La plongeuse montréalaise Meaghan Benfeito avait porté le drapeau lors des cérémonies d'ouverture, au Stade Carrara.

Wiebe a défait la Nigérienne Blessing Onyebucho, jeudi, pour remporter une deuxième médaille d'or consécutive aux Jeux du Commonwealth. Elle avait aussi triomphé à Rio, en 2016, rejoignant Tonya Verbeek et Carol Huynh en tant que seules médaillées olympiques canadiennes en lutte.

Wiebe a ajouté que ce serait très spécial de porter le drapeau canadien.

«Ce sera assurément émotif. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai commencé à me demander quel serait le sentiment de tenir le drapeau dans mes mains. Ce sera très intéressant de vivre cette expérience et de marcher dans ce stade, sachant que je représente l'essence du Canada», a-t-elle déclaré.

Le Canada a déjà gagné 80 médailles (15 d'or, 39 d'argent et 26 de bronze) à l'aube de la dernière journée de compétition, dimanche. Les Canadiens avaient décroché 82 médailles à Glasgow, il y a quatre ans.