Les Predators battent l'Avalanche 5-4 et mènent la série 2-0

Pekka Rinne a repoussé 26 tirs et les Predators de Nashville ont aussi profité des buts de cinq marqueurs différents dans une victoire de 5-4 contre l'Avalanche du Colorado, samedi, ce qui leur a permis de prendre les devants 2-0 dans leur série de premier tour de l'Association de l'Ouest.

Kevin Fiala a amassé un but et une aide, tandis que Viktor Arvidsson, Ryan Johansen, Austin Watson et Ryan Hartman, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour les Predators, qui ont gagné un 12e match consécutif contre l'Avalanche. P.K. Subban et Mattias Ekholm ont récolté deux aides chacun.

Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog ont inscrit un but et une aide chacun pour l'Avalanche, alors que Tyson Barrie a accumulé deux aides. Alex Kerfoot et Gabriel Bourque ont aussi fait bouger les cordages et Jonathan Bernier a stoppé 28 des 32 tirs dirigés vers lui.

Le match no 3 sera présenté lundi, à Denver, au Colorado.

Le but de Hartman, dans un filet désert avec 69 secondes à jouer, a finalement été celui qui a fait la différence puisque Kerfoot a fait mouche pour l'Avalanche avec 35,8 secondes à écouler au cadran. L'Avalanche a toutefois été incapable de compléter la remontée.

Les champions du trophée des Présidents n'ont pas connu le début de rencontre espéré, permettant à l'Avalanche de prendre les devants sur son premier tir dans un deuxième match de suite.

Après un revirement de Hartman en zone défensive, Bourque a ouvert la marque pour l'Avalanche après seulement 2:34 de jeu.

L'Avalanche avait laissé de côté le défenseur Samuel Girard au profit de Duncan Siemens. Déjà privé du défenseur Erik Johnson, l'Avalanche a craint le pire quand Barrie a été atteint au visage par une rondelle, mais il est revenu au jeu plus tard dans la période.

Fiala a créé l'égalité en avantage numérique après 1:01 de jeu en deuxième période. Ce but a semblé donner vie aux Predators, alors qu'ils n'ont pas permis à l'Avalanche de décocher un tir au but pendant plus de huit minutes par la suite.

Arvidsson a donné les devants aux Predators à l'aide d'un puissant lancer frappé, puis Johansen a surpris Bernier du revers en échappée quelques instants après que Subban eut étouffé une montée de Barrie dans une situation à quatre contre quatre.

MacKinnon a ramené l'Avalanche à un seul but des Preds seulement 36 secondes plus tard.

Watson a porté la marque à 4-2 après un mauvais changement de l'Avalanche en troisième période, mais l'Avalanche a profité d'un avantage numérique de deux hommes pour réduire l'écart un peu plus tard, gracieuseté de Landeskog.

Le but de Hartman s'est ensuite révélé le but gagnant.