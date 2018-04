F1: Daniel Ricciardo gagne le Grand Prix de Chine

SHANGHAI - Daniel Ricciardo a retiré son soulier droit, y a versé du champagne au moment où il se trouvait sur le podium avant de le boire pour célébrer son improbable victoire au Grand Prix de Formule 1 de Chine dimanche.

Au volant de sa Red Bull, le pilote australien a pris le départ de la troisième rangée. Toutefois, il a su profiter de la sortie de la voiture de sécurité au 31e tour pour rentrer aux puits et effectuer un changement de pneus pendant que les meneurs continuaient de rouler sur des gommes usées et n'avaient pas le temps de l'imiter.

De là, Ricciardo n'a cessé de gagner en vitesse au point où il s'est hissé en tête au 45e des 56 tours, grâce à un dépassement de l'intérieur au détriment de Valtteri Bottas, sur Mercedes.

«Souvent, vous n'obtenez qu'une seule chance, et pour cette raison, j'essaie de profiter de chaque opportunité», a déclaré Ricciardo, qui a signé la sixième victoire de sa carrière en F1.

Ricciardo savait que ses chances de remporter l'épreuve étaient meilleures avec de nouveaux pneus. Il sait aussi qu'il a profité d'un peu de chance.

«Il n'y a pas de doute que ça nous a donné un peu plus d'adhérence à la relance. Une fois que j'ai su que j'avais la cadence, il n'était pas question que je laisse passer cette chance.»

Bottas, qui a qualifié de «correct» le dépassement de Ricciardo, a complété la troisième course de la saison en deuxième place devant la Ferrari de Kimi Raikkonen. Le Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes s'est classé quatrième mais n'a jamais été un véritable facteur.

Parti en pole position, l'Allemand Sebastian Vettel, le coéquipier de Raikkonen, a fini en huitième place après avoir été impliqué dans une collision qui lui a coûté quelques places.

Stroll gagne quatre positions au classement

Le Québécois Lance Stroll, sur Williams, a pris le 14e rang, immédiatement devant son coéquipier Sergey Sirotkin.

Parti de la 18e position, Stroll a connu un excellent départ et dès le deuxième tour, il avait déjà gagné six rangs. Il n'a cependant pas réussi à aller chercher les deux places requises qui lui auraient permis d'inscrire ses premiers points de la saison, et les premiers pour Williams en 2018.

Selon Stroll, la sortie de la voiture de sécurité ne l'a pas aidé.

«En tenant compte de tout ce qui est arrivé, c'est le maximum que nous pouvions faire aujourd'hui. J'ai le sentiment que j'ai roulé à un bon rythme, respecté notre stratégie en effectuant un arrêt aux puits, a analysé Stroll, qui s'est dit fort satisfait de son départ.

«Malheureusement, nous n'avons tout simplement pas la vitesse pour batailler avec les autres comme nous pouvions le faire l'an dernier, surtout lors des courses, a ajouté Stroll. L'année dernière, nous connaissions un bon départ et nous disputions une meilleure course que les autres à cause de notre vitesse en ligne droite. Il n'y a pas de doute que les autres nous ont rattrapés à ce niveau et nous n'avons plus cet avantage. J'aimerais croire que nous avons fait un pas dans la bonne direction, mais il nous faut plus que ça. Dans notre position actuelle, je ne crois pas que nous puissions dire que nous sommes soulagés. C'est frustrant. Nous voulons nous améliorer.»

Beaucoup d'interrogations

Le triomphe de Red Bull dimanche laisse planer beaucoup d'incertitudes sur la saison de Formule 1 après seulement trois épreuves de complétées. Il n'y a aucun favori clair mais beaucoup de questions sans réponses.

Les Mercedes, qui ont dominé les trois dernières saisons, a été exclu de la plus haute marche du podium jusqu'à maintenant.

Vainqueur des deux premières étapes de la saison, en Australie et au Bahreïn, Vettel n'est pas parvenu à profiter de sa pole position en Chine. Il a mené pendant les 20 premiers tours mais s'est retrouvé derrière les meneurs à la suite d'un arrêt aux puits et d'un accrochage avec Max Verstappen pendant le 43e tour.

Malgré tout, Vettel conserve le premier rang du classement des pilotes avec 54 points.

Hamilton, le champion en titre et quadruple monarque, totalise 45 points, cinq de plus que Bottas. Ricciardo est quatrième avec 37 points.

«À mes yeux, samedi et dimanche ont été des journées désastreuses, a affirmé Hamilton. Depuis samedi, je n'avais pas le rythme nécessaire et j'ai connu des difficultés avec la voiture.»

Son coéquipier a reconnu que Mercedes avait encore du travail à faire.

«C'est tellement serré entre Red Bull, Ferrari et nous, a souligné Bottas. Tout dépend des conditions et du pilote qui parvient à choisir les bons pneus et les bons réglages.»

Bottas est d'avis que les Mercedes auraient pu connaître plus de succès dimanche.

«Les choses allaient assez bien et nous paraissions forts jusqu'à la sortie de la voiture de sécurité. On pourrait dire que nous méritions la victoire, mais ce ne fut pas pour aujourd'hui. C'est ça, la course automobile. Ce sont des choses qui arrivent.»