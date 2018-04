Le hockey des séries se poursuit ce soir

Les séries se poursuivent ce dimanche dans la Ligue nationale de hockey, alors que quatre matchs sont prévus à l'horaire.

Le premier opposera les Penguins de Pittsburgh aux Flyers de Philadelphie dès 15h. Jusqu’à présent, les deux équipes ont un gain à leur actif. Qui brisera l’égalité? Les Flyers ont subi une défaite écrasante de 7-0 lors du premier match. Le scénario inverse s’est produit lors de la deuxième rencontre, alors que les Penguins se sont inclinés par la marque de 5 à 1. À l’occasion du match numéro trois, les champions en titre se déplaceront au Wells Fargo Center de Philadelphie.

L’action reprend ce soir à 19h pour les Jets de Winnipeg et le Wild du Minnesota. Les Jets ont raflé la victoire lors des deux premiers matchs de cette série et tenteront de répéter l’expérience ce dimanche. Cette fois-ci et pour la première fois, c’est le Wild qui aura l’avantage d’être à la maison. Marque finale des deux premières rencontres : respectivement 3-2 et 4-1.

Les Blue Jackets et les Capitals seront sur la patinoire dès 19h30 pour disputer leur deuxième partie en série, actuellement menée par Colombus. C’est l’attaquant Artemi Panarin qui a permis la victoire de 4-3, grâce à un but marqué en prolongation.

De leur côté, les Golden Knights tenteront de conserver leur fiche parfaite face aux Kings de Los Angeles. Le conte de fées des Golden Knights s’est poursuivi vendredi : la formation de Las Vegas l’a emporté à domicile par la marque de 2-1 en deuxième période de prolongation. La série se transporte ce dimanche 22h30 à Los Angeles.

Résultats des matchs disputés samedi soir

Victoire des Bruins 7-3 sur les Maple Leafs. Boston mène la série 2-0.

Victoire des Sharks 3-2 sur les Ducks. San José mène la série 2-0.

Victoire des Predators 5-4 sur l’Avalanche. Nashville mène la série. 2-0.

Victoire du Lightning 5-3 contre les Devils. Tampa Bay mène la série 2-0.