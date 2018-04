Meilleur début de saison de l’histoire des Red Sox

BOSTON - Andrew Benintendi a frappé trois coups sûrs et il a aidé les Red Sox de Boston à prolonger le meilleur début de leurs 118 années d'histoire grâce à une victoire de 3-1 face aux Orioles de Baltimore par une journée très froide dimanche au Fenway Park.

Mitch Moreland a également frappé trois coups sûrs pour les Red Sox, qui affichent un dossier de 13-2 sous la direction du nouveau gérant Alex Cora.

Les Red Sox tenteront de compléter le balayage de cette série de quatre rencontres lundi matin lors du traditionnel match de la Journée de Patriotes, à 11 h 05. Toutefois, les prévisions météorologiques font état de fortes averses.

Dans le revers, le cinquième des Orioles à leurs six derniers matchs, Manny Machado a fait marquer un point grâce à un double.

Heath Hembree (2-0) n'a pas donné de points en deux manches en relève et il a été crédité de la victoire.

Craig Kimbrel a inscrit un cinquième sauvetage.

L'as partant Chris Sale a accordé un point et deux coups sûrs en cinq manches. Il a obtenu huit retraits au bâton et donné deux buts sur balles.

La défaite est allée au dossier de Dylan Bundy (0-2), qui a perdu une avance de 1-0 en cinquième manche sur un triple de Benintendi

J.D. Martinez a marqué le point victorieux, aidé par un mauvais lancer et d'une erreur du troisième but Danny Valencia.

Phillies 10 Rays 4

Aaron Altherr a frappé un circuit de trois points, Scott Kingery a ajouté un double de trois points et les Phillies de Philadelphie ont gagné un sixième match de suite en défaisant les Rays de Tampa Bay 10-4.

Le double de Kingery a couronné une poussée de quatre points en troisième manche. La recrue a produit 12 points à ses huit dernières parties.

Les Phillies ont pris une confortable avance de 10-3 grâce à une huitième manche de cinq points. Maikel Franco a cogné un simple de deux points et Altherr a expédié le tir d'Andrew Kittredge dans les gradins du champ gauche.

Le releveur Yacksel Rios (2-0) n'a pas donné de point pendant une manche et un tiers. Le partant des Phillies Ben Lively n'a été d'office que pendant quatre manches, allouant trois points sur sept coups sûrs.

Ryan Yarbrough (0-1) a donné cinq points, trois coups sûrs, deux buts sur balles et il a atteint un adversaire en quatre manches et deux tiers.

Athletics 2 Mariners 1

Sean Manaea a été solide durant sept manches et Jed Lowrie a cogné un circuit de deux points aux dépens de Felix Hernandez pour mener les Athletics d'Oakland vers un gain 2-1 devant les Mariners de Seattle.

Les Athletics ont évité un balayage alors que Manaea (2-2) a concédé que deux coups sûrs. Il a retiré quatre frappeurs sur des prises. C'était la troisième fois en quatre départs cette saison qu'il disputait au moins sept manches.

Lowrie a fourni toute l'attaque dont les A's avaient besoin en cognant son quatrième circuit en première manche.

Taylor Motter a étiré les bras du côté des Mariners, qui avaient remporté leurs quatre précédents duels.

Manaea a été solide lors de toutes ses sorties cette saison, allouant deux coups sûrs ou moins à chaque fois. Il a muselé les Mariners jusqu'à ce que Motter cogne une longue balle en cinquième manche.

Hernandez (2-2) a lui aussi offert une bonne performance pour les Mariners, mais n'a pas été en mesure de surclasser Manaea.

Il est demeuré sur la butte jusqu'en septième manche pour la première fois depuis le début de la saison, allouant cinq coups sûrs en six manches et un tiers.

Rangers 3 Astros 1

Bartolo Colon a mené jusqu'en huitième manche un match parfait et Robinson Chirinos a réussi les trois points des Rangers du Texas pour leur permettre de battre les Astros de Houston 3-1.

Colon, âgé de 44 ans, a dominé les champions en titre. Après sept manches, il avait retiré sept frappeurs sur des prises et avait effectué 83 lancers, dont 59 étaient des prises. Il a tenu un compte de 0-2 face à 10 des 18 premiers adversaires auxquels il a fait face, livrant une chaude lutte à l'as des Astros Justin Verlander.

Colon a toutefois accordé un but sur balles à Carlos Correa en tout début de huitième manche, avant de Josh Reddick ne réussisse un double pour permettre aux coureurs des Astros de se positionner au deuxième et au troisième but.

Colon a été acclamé par le public à Houston et il a été remplacé deux retraits plus tard, alors que la marque était égale 1-1.

Chirinos a cogné un circuit en troisième aux dépens de Verlander, qui a retiré 11 frappeurs grâce à des prises en un peu plus de huit manches.

En 10e manche, Chirinos est revenu à la charge en frappant un double de deux points devant Hector Rondon (1-1). Jake Diekman a terminé la soirée au monticule pour récolter son premier sauvetage de la saison.

Keone Kela (2-0) n'a concédé aucun point en neuvième pour obtenir la victoire.