Les Jets sont écrasés par le Wild 6-2 et mène la série 2-1

Mikael Granlund et Zach Parise ont inscrit un but en avantage numérique en première période et le Wild du Minnesota s'est servi d'une poussée de quatre buts en deuxième période pour triompher 6-2 contre les Jets de Winnipeg, dimanche soir.

Le Wild tentera de créer l'égalité 2-2 dans la série mardi soir, à l'occasion du quatrième duel.

«C'est un match dans une série de sept affrontements. Nous n'avons pas joué à la hauteur de notre talent ce soir, a admis le capitaine des Jets Blake Wheeler. Nous devons jouer avec notre rapidité, comme nous l'avons fait dans la deuxième demie des deux premières rencontres. Ils sont sortis extrêmement fort ce soir, mais ça ne signe pas notre arrêt de mort. Lorsque la deuxième période a débuté, nous n'avons pas été capables d'accélérer la cadence. Et c'est à ce moment que le match a changé. Ils ont dominé le jeu et nous n'étions pas en mesure de retrouver la rapidité dont nous avions besoin.»

L'entraîneur des visiteurs Paul Maurice est lui aussi allé en ce sens.

«Notre jeu est basé sur notre vitesse et notre rapidité d'exécution et c'est ce qui nous a manqué ce soir, a avancé Maurice. Nous n'avons pas été très bons avec la rondelle. Nous n'avons pas trouvé la vitesse dont nous avions besoin et nous n'avons pas généré d'offensive.»

Jordan Greenway a marqué son premier but en carrière dans la LNH seulement 20 secondes après qu'Eric Staal eut trompé la vigilance de Connor Hellebuyck grâce à un tir des poignets d'un angle plutôt fermé. Steve Mason s'est amené devant le filet pour amorcer la troisième période.

Matt Dumba et Marcus Foligno ont couronné cette poussée du Wild en touchant la cible. Mikko Koivu et Nick Seeler ont tous les deux obtenu deux mentions d'assistance alors que Devan Dubnyk a effectué 29 arrêts.

Wheeler et Tyler Myers ont répliqué pour les Jets, qui avaient gagné les deux premiers affrontements à domicile.

Après avoir battu le Wild grâce à deux buts en troisième période lors du premier match de la série et après avoir dominé la deuxième partie, les Jets ont fait face à quelques turbulences pour une première fois, et pas seulement sur la patinoire. Le blizzard qui a sévi sur le Minnesota a forcé l'avion de la formation de Winnipeg à atterrir à Duluth samedi après-midi avant de retourner dans la capitale manitobaine pour la nuit.

Le seul tir des Jets ayant touché le filet lors des 11 premières minutes de la rencontre a été celui de Wheeler, et il a pénétré dans le filet. L'attaquant a décoché un lancer d'un angle restreint qui a été dévié par le défenseur du Wild Jonas Brodin.

Le Wild a toutefois répondu rapidement, quand Granlund a sauté sur un retour de lancer de Koivu. Parise a ensuite propulsé son équipe en avant en redirigeant un tir de Koivu.

«Je ne veux pas vraiment aller dans les détails, parce que je veux mettre ce match derrière moi, a avoué Hellebuyck. Nous avons une longue série devant nous et je veux vraiment regarder devant et me concentrer sur le prochain duel parce que c'est un moment plaisant de la saison.»

La troupe de Bruce Boudreau n'a plus regardé derrière par la suite, marquant trois buts en 3:43 alors qu'elle menait 3-2.