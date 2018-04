Patrick Chan confirme sa retraite

Le patineur artistique canadien Patrick Chan, qui a remporté la médaille d'or olympique si longtemps désiré lors du concours par équipes aux Jeux de Pyeongchang, se retire de la compétition après plus d'une décennie sur la scène internationale.

Chan a annoncé sa décision, lundi, après en avoir fait allusion lors des récents Jeux d'hiver.

Chan, âgé de 27 ans, tourne la page alors qu'il est le patineur artistique canadien le plus décoré de l'histoire. En plus de la médaille d'or par équipes en février, il a mérité deux médailles d'argent aux Jeux de Sotchi, a décroché trois titres mondiaux et a été sacré champion national à dix reprises, un record.

Avec son sourire rayonnant, son charisme naturel et sa forme athlétique pour exécuter les quadruples sauts qui sont désormais devenus la norme sur la scène internationale, Chan a été un favori des amateurs pendant des années.

Il continuera d'être associé au patinage en organisant des séminaires et en participant à des spectacles.