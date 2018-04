«Sans la voiture de sécurité, (Ricciardo) ne gagne pas la course» - Jacques Villeneuve

Le Grand Prix de Chine, troisième étape de la saison 2018 de F1, a été aussi spectaculaire qu’imprévisible durant le weekend.

Une infime portion d’observateurs, à commencer par l’ancien champion mondial Jacques Villeneuve, ne s’attendaient pas à voir une Red Bull (celle de Daniel Ricciardo) triompher en Chine, et ce, pour quelques raisons.

« Ils (les Red Bull) en manquaient en qualifications, a dit Villeneuve, au micro des Amateurs de sports. Ils sont vites en course, ça, on le sait depuis le début. Mais chaque fois, ils en perdaient un peu en qualifications, donc, ils partaient derrière et c’est difficile de doubler.

« C’est difficile de remonter, surtout que les Mercedes et les Ferrari, ce ne sont pas des voitures ni des pilotes faciles à doubler.

« C’était un peu surprenant, mais ils ont bien réagi à la voiture de sécurité. J’ai l’impression que les voitures qui étaient devant n’ont pas eu le temps de réagir. La voiture de sécurité a été sortie trop tardivement et elles n’ont pas eu le temps de réagir. Ça, ce n’est pas correct. Normalement, les meneurs de la course doivent être les premiers à choisir s’ils s’arrêtent ou pas. »

Selon Villeneuve, la décision des commissaires de course a été capitale.

« Sans la voiture de sécurité, (Red Bull) ne gagnait pas la course. Ça, s’est sûr. Mais après, (Ricciardo) a effectué les dépassements qu’il fallait et il a vraiment piloté en champion. Et c’est un des rares que l’on a vu effectuer de vrais dépassements à l’ancienne… C’était vraiment magnifique ce qu’il a fait. »

Écoutez l'entrevue intégrale....