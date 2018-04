«Je vais te tuer» -Brian Boyle à Mikhail Sergachev

La tension monte dans les affrontements éliminatoires pour l'obtention de la Coupe Stanley.

On en a eu un bon exemple durant le match 3 entre les Devils du New Jersey et le Lightning de Tampa Bay.

Avec 22 secondes à jouer et les Devils en avance 5-2, Brian Boyle et Mikhail Sergachev en sont venus aux coups et aux insultes.

Boyle a-t-il été trop loin et subira-t-il les foudres de la LNH après avoir clairement menacé à plusieurs reprises le défenseur du Lightning «qu'il allait le tuer»?