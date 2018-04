L'attaquant Richard Panik des Coyotes a été arrêté 

SCOTTSDALE, Arizona - Richard Panik des Coyotes de l'Arizona a été arrêté pour intrusion après avoir refusé de quitter l'entrée d'un bar, ont fait savoir les autorités policières.

Selon la police de Scottsdale, l'attaquant de 27 ans a été arrêté devant le bar The Bevvy le soir du 8 avril, au lendemain du dernier match du calendrier régulier des Coyotes. Panik semblait en état d'ébriété lorsqu'il a été abordé par les policiers, a aussi fait savoir un porte-parole des autorités.

Il a été incarcéré à la prison de la ville de Scottsdale avant de recouvrer sa liberté. Il a aussi reçu une citation à comparaître.

Dans une déclaration officielle, un porte-parole des Coyotes a fait savoir que l'équipe était au courant de l'incident et qu'elle continuait de recueillir de l'information.

Panik, qui a amassé 22 buts et autant de mentions d'aide avec les Blackhawks de Chicago en 2016-2017, a été échangé en Arizona en janvier. Il avait alors inscrit six buts et dix mentions d'aide en 37 parties.

Dans l'uniforme des Coyotes, il a ajouté huit buts et 11 mentions d'aide en 35 matchs.