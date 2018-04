«Je me sens prêt, il n'y a aucun doute» - Dominique Ducharme

L’annonce du congédiement de l’entraîneur Sylvain Lefebvre du Rocket de Laval était encore toute fraîche que les observateurs soupesaient les noms des successeurs potentiels. Du nombre, on retrouvait évidemment celui de Dominique Ducharme.

L’entraîneur-chef et directeur général des Voltigeurs de Drummondville venait de terminer son bilan de saison après l’élimination des siens lors des séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec au moment où le Canadien de Montréal a annoncé le congédiement de Lefebvre.

Ducharme, qui a aussi dirigé l’équipe canadienne de hockey junior, ne s’est jamais caché pour dire qu’il avait l’ambition de se retrouver chez les professionnels et il a tenu le même discours au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

« Éventuellement, c’est quelque chose que je veux faire - je l’ai toujours dit -, d’accéder chez les professionnels, a noté Ducharme. Mais les seules choses que je contrôle, c’est la façon dont je fais mon travail. Ce qu’on fait ici à Drummondville, c’est excitant. On est sur une bonne lancée et on s’en va dans la bonne direction. »

Si celui qui est encore sous contrat pour deux ans avec les Voltigeurs demeure prudent, il est plus que qualifié pour accéder à un niveau supérieur.

« Je me sens prêt. On a vécu plusieurs situations, ici, lors des deux dernières saisons, à Halifax, et avec Équipe Canada junior, deux fois… Je me sens prêt, il n’y a aucun doute. Chaque fois qu’on dit ça, dès fois, on fait une année de plus… »

Ducharme admet qu’il a eu quelques contacts préliminaires de certaines équipes, mais sans plus. Et il sait aussi quelle serait sa réaction si l’organisation du Canadien lui fait signe.

« Si le Canadien m’appelle, c’est certain que je vais écouter et que je vais jaser avec eux. Je suis certain que s’ils veulent me parler, ils vont trouver une façon de me contacter et je verrai à partir de là.

« Il y a beaucoup de choses à regarder quand on est entraîneur. Autant la philosophie de l’organisation que la façon de fonctionner, de travailler… Je vais écouter les gens qui veulent me parler. »

