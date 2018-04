«Il y en a plusieurs qui pourraient perdre leur emploi» - Dany Dubé

Si l’on se fie strictement aux résultats, personne n'a été surpris mardi du congédiement de l’entraîneur Sylvain Lefebvre du Rocket de Laval. Mais il faut nuancer.

En six saisons (456 matchs) avec les Bulldogs de Hamilton, les IceCaps de St. John’s et le Rocket de Laval, les équipes dirigées par Lefebvre ont remporté seulement 188 rencontres. Mais de quoi étaient composées ces équipes?

« J’espère que l’on va regarder avec une certaine distance les performances de Sylvain, note l’analyse Dany Dubé. Depuis son arrivée en 2012, ça été horrible, le repêchage du Canadien. Les meilleurs joueurs sont demeurés avec l’équipe (avec le Tricolore)…

« Ce sont (les entraîneurs) des dommages collatéraux. On leur donne la matière première... Ils travaillent avec la matière première… Et la matière première, c’est le talent. Si on ne leur donne pas le talent, moi, le développement, je ne crois pas beaucoup à ça à la base.

« Alors, ceux qui détectent le talent (chez le Canadien) vont quand même se regarder dans le miroir avec le départ de Sylvain Lefebvre. Aujourd’hui, on parle de Sylvain Lefebvre, mais demain, on pourrait parler de n’importe qui au sein de l’organisation. Parce vraiment, mur à mur, si on regarde les résultats, il y en a plusieurs qui pourraient perdre leur emploi. »

Et l’analyste croit que d’autres départs sont à venir.

« Dans la garde rapprochée, j’ai beaucoup de difficulté à croire que les gens qui sont en charge du développement peuvent garder leur emploi. »