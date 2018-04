Première mauvaise sortie pour la senstaion Ohtani

DÉTROIT - Mookie Betts a claqué trois circuits et les Red Sox de Boston ont chassé Shohei Ohtani après deux manches, écrasant les Angels de Los Angeles 10 à 1, mardi.

Ohtani (2-1) a permis trois points et quatre coups sûrs, effectuant 66 tirs. Une ampoule à la main droite a contribué à ce qu'on le retire du match.

Jackie Bradley fils, Brock Holt et Betts ont ajouté des longues balles en troisième, puis Rafael Devers a cogné un circuit en quatrième. Betts a complété le triplé en septième manche.

Les Red Sox ont frappé 15 coups sûrs, en route vers un cinquième gain d'affilée. La série victorieuse des Angels prenait fin à sept matches.

David Price (2-1) a donné un point et trois coups sûrs en cinq manches.

Orioles 2 Tigers 4

Victor Martinez a frappé son premier circuit de la saison et les Tigers de Detroit ont mis fin à une série de cinq revers, l'emportant 4-2 face aux Orioles de Baltimore.

La claque de deux points de Martinez a donné les devants 2-0 aux Tigers, en deuxième.

Trey Mancini et Adam Jones ont répliqué avec un circuit et un simple d'un point mais en cinquième, Jeimer Candelario a brisé l'impasse avec un triple d'un point. Mychal Givens a fait cadeau de l'autre point avec un mauvais lancer, en huitième.

Francisco Liriano (2-1) a espacé deux points et cinq coups sûrs en cinq manches, retirant sept frappeurs au bâton.

Baltimore a obtenu un seul coup sûr contre quatre releveurs dont Shane Greene, qui a mérité un troisième sauvetage.

Andrew Cashner (1-2) a permis trois points et sept coups sûrs en six manches. Les Orioles ont échappé leurs trois derniers matches.

Rangers 7 Rays 2

Matt Moore n'a permis qu'un point en sept manches et les Rangers du Texas ont défait les Rays de Tampa Bay, 7-2.

Le point n'a pas été mérité, venant d'une erreur à l'avant-champ. Moore (1-3) a concédé cinq coups sûrs et deux buts sur balles, retirant six frappeurs au bâton.

Adrian Beltre, Ronald Guzman et Shin-Soo Choo ont produit deux points chacun.

Isiah Kiner-Falefa a commis l'erreur mentionnée plus haut mais il a frappé quatre coups sûrs, dont un double.

Yonny Chirinos (0-1) a permis six points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Wilson Ramos a frappé un circuit en solo dans une cause perdante.

Marlins 9 Yankees 1

J.T. Realmuto a cogné un circuit de trois points et les Marlins de Miami ont dominé les Yankees de New York, 9-1.

Jarlin Garcia (1-0) a blanchi l'adversaire en cinq manches. Il a permis un seul coup sûr mais a donné trois buts sur balles en première manche, cinq au total.

Les Marlins étaient sans victoire à leurs trois derniers matches.

Giancarlo Stanton a connu une soirée de 0 en 4 dont deux retraits au bâton, s'attirant de nouveau les huées des amateurs new-yorkais. Sa moyenne au Yankee Stadium est ,086 (trois en 35).

Masahiro Tanaka (2-2) a été victime de sept points et huit coups sûrs en cinq manches. Miguel Andujar a claqué son premier circuit dans les majeures pour les Yankees.

Les Yankees ont commis deux erreurs, portant leur total à 17 en 16 matches. Seuls les Brewers de Milwaukee en ont commis davantage (18 en 18 matches).

Indians 6 Twins 1

Francisco Lindor a frappé un circuit devant les siens à Porto Rico et les Indians de Cleveland ont eu le dessus face aux Twins du Minnesota, 6-1.

L'arrêt-court de Caguas a cogné une longue balle de deux points en cinquième, procurant l'avance 2-0 aux Indians.

Le stade Hiram Bithorn accueillait un match de saison régulière pour la première fois depuis 2010.

Michael Brantley et Jose Ramirez ont tous deux récolté trois coups sûrs pour les vainqueurs. Ils ont frappé des circuits d'affilée en sixième et deux manches plus tard, Yonder Alonso a ajouté une claque en solo.

Corey Kluber (2-1) a limité le Minnesota à un point en six manches et deux tiers. Il a donné cinq coups sûrs et a disposé de six frappeurs au bâton. Kluber a une moyenne de 1,52 en quatre départs.

Jake Odorizzi (1-1) a donné quatre points et six coups sûrs en cinq manches. Les Twins avaient gagné trois matches consécutifs.