Chantal Machabée: «la fille des sports» devenue le modèle à suivre

Chantal Machabée, un des visages du Réseau des Sports depuis son lancement, lance sa biographie cette semaine.

Patiente, elle a toujours su composer et réagir avec classe et doigté aux commentaires souvent déplacés des sportifs de salon et plus récemment des habitués des médias sociaux.

Dans le travail qu’elle effectue auprès des millionnaires du hockey professionnel, la journaliste et animatrice préfère retenir les bons moments et les collègues qui l’ont bien entourée au fil des ans.

«On est une belle famille à RDS. On est tissé serré», disait au micro de Paul Arcand, mercredi matin, celle qui a animé la toute prenière émission du réseau en 1989.

Dans sa biographie, écrite par Guillaume Lefrançois, Chantal Machabée ne cache pas ce qu’elle a eu à endurer au cours de sa carrière de près de 30 ans à RDS, mais sa résilience et son professionnalisme auront également entraîné le respect de ses pairs et interlocuteurs.

Amoureuse des sports au sein d'une famille qui l'était beaucoup moins, Chantal Machabée est relationnelle de nature, L'image qu'elle reflète aura été au fil de sa longue carrière un déclencheur pour de nombreuses femmes voulant percer dans le journalisme sportif, chasse gardée notoire masculine.