Rupture avec ses fans: «Il faut transformer le Canadien en quelques semaines»

Le Canadien de Montréal n'est pas seulement exclu des séries éliminatoires; ses nombreuses performances décevantes au cours de la saison ont provoqué une rupture entre le club et ses amateurs.

Selon le chroniqueur sportif du 98,5 Sports, Philippe Cantin, la pente sera difficile à remonter pour toute l’organisation. Qui plus est, le directeur général, Marc Bergevin, doit entamer l'ascension au plus vite.

«Les réactions des fans sont encore très dures à l’égard des propos de Geoff Molson et de Marc Bergevin, tenus lors du bilan de fin de saison. La rupture est profonde entre la direction et les amateurs.»

Le congédiement de l’entraîneur-chef du Rocket de Laval - le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine -, Sylvain Lefebvre, sera nettement insuffisant afin de rassurer les amateurs du Tricolore, d’après Philippe Cantin.

«Ce n’est peut-être pas la meilleure des décisions pour envoyer un signal fort… »

Durant la campagne, le vestiaire du Tricolore semblait dénué de passion et de leadership. Non seulement l’équipe a connu une saison catastrophique, mais elle s’inscrit dans une période peu réjouissante.

Rappelons que durant la campagne 2015-2016, le Canadien n’a pas participé aux séries éliminatoires. L’an passé, la formation s’est fait éliminer en première ronde par les Rangers de New York, en six parties. Cette saison, l'équipe a terminé au 28e rang du classement général de la LNH. Pas besoin de spécifier qu'elle n'a pas participé aux séries.

Bergevin peut-il nourrir l'espoir ?

Dans ce contexte, comment le directeur général, Marc Bergevin, peut-il encore incarner l'espoir pour les partisans ? Qui, à part Geoff Molson, le croit réellement capable de renverser la tendance lourde des trois dernières saisons ?

Même le propriétaire et président a paru douter des capacités de son directeur général à renverser la vapeur. En tout cas, il a indiqué en point de presse que le statu quo ne pouvait plus durer...

Depuis un bon moment, M. Molson tente de convaincre les fans que Bergevin a un plan. Mais, en vérité, le bilan de Bergevin n'est pas très reluisant au cours des trois dernières années. De plus en plus d’amateurs, selon Philippe Cantin, ont perdu la foi.

«Ça va être difficile. Marc Bergevin n’a plus la confiance des fans. En plus, il n’a pas fait de changements significatifs dans son entourage après la fin de saison. On sent que le sentiment d’urgence véhiculé par le patron ne résonne pas au niveau du directeur général.

«À mon avis, il y a un problème de connexion. Ça va prendre beaucoup plus que le congédiement de Sylvain Lefebvre. […] Et je suis étonné du temps que ça prend, car il faut transformer cette équipe en quelques semaines… »